IA monopoliza tarefas e ameaça empregos em setores como criação e indústria

Criadores de conteúdo foram substituídos? Não, mas sofrem impacto. Muito conteúdo pode ser feito com IA.

Área industrial também sofre impacto. "Hoje, tem enorme quantidade de trabalhos, principalmente na área industrial e afins que estão sendo automatizados. Tarefas repetitivas, que seguem determinados parâmetros, podem ser substituídas por IA", falou o professor Daniel Hernandez, diretor de inovações da Associação Brasileira de Tecnologia.

Em compensação, surgem novos trabalhos. "Por outro lado, surgem diversos novos empregos, áreas de ciência de dados, desenvolvimento, engenharia de software, Essas áreas da computação têm muito a prosperar", completou.

IA economiza custos. "Se for analisar, é muito mais barato, mais fácil pegar a voz do ator e fazer ela em todas as línguas com a voz do ator. Não é a mesma coisa, mas muito mais barato, muito mais fácil. Muitas empresas vão passar por isso", ressaltou Cavallini

Impacto no emprego dos fotógrafos. "Não foi (substituído), mas se for olhar boa parte hoje das imagens que vê em posts ou matérias já são criadas em IA. A qualidade de entrega é menor, mas uma parte relevante do que esse fotógrafo fazia de dinheiro morreu".