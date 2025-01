'Efeito DeepSeek' fez bilionários da tecnologia perderem fortuna em um dia

O chatbot DeepSeek, que compete com o ChatGPT, causou alvoroço no mundo dos negócios e levou à queda do mercado de ações nos EUA nesta segunda-feira (27). Com isso, bilionários do ramo viram seus investimentos caírem, mas só por um dia —hoje, as ações já começaram a subir.

O que aconteceu

O lançamento do modelo de inteligência artificial chinês com menor custo afetou as ações dos EUA. Grandes companhias do mercado começaram, então, uma liquidação massiva liderada pela Nvidia, líder americana de IA. A empresa teve uma perda de aproximadamente 17%, equivalente ao recorde de US$ 589 bilhões (R$ 3,4 trilhões).

As perdas mexeram no ranking dos bilionários. O patrimônio líquido de Jensen Huang, CEO e maior acionista individual da Nvidia, diminuiu US$ 20,8 bilhões (R$ 123 bilhões), saindo da décima para a 17ª posição da lista, segundo cálculos em tempo real da Forbes.