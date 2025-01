UOL lança newsletter com alerta de breaking news

O UOL está lançando nesta terça-feira (28) a newsletter gratuita UOL Urgente!, que será enviada em tempo real para a caixa de email dos inscritos sempre que surgir uma notícia impactante.

Anúncios importantes, decisões políticas, indicadores econômicos, resultados esportivos, desastres e eventos extremos. Inscreva-se e saiba antes sobre as breaking news que podem mudar os rumos do país ou do mundo e afetar diretamente a sua vida.

Além da newsletter Urgente!, o UOL oferece cerca de 30 outros boletins por email. Há opções para todos os gostos. Desde newsletters sobre o noticiário quente, como Pra Começar o Dia, De Olho no Mundo, TixaNews e A Hora a títulos dedicados a interesses específicos, como Tilt (tecnologia), UOL Agro e Carros do Futuro.