Antecipação do 13º salário do INSS ainda não tem data definida

Ainda não há prazo para pagamento do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Há uma expectativa que isso aconteça entre abril e maio, mas nenhuma sinalização foi feita por enquanto pelo Ministério da Previdência Social.

O que aconteceu

Aposentados e pensionistas do INSS recebem, desde 2020, o 13º salário do INSS geralmente no primeiro semestre do ano. O valor é de um salário mínimo, o equivalente a R$ 1.518,00.

Ainda não houve comunicação oficial se o valor será pago entre os meses de abril e maio, como ocorreu em 2024. INSS deve oficializar a antecipação nas próximas semanas.