Dólar fecha a R$ 5,85 e mantém trajetória de queda; Bolsa volta a subir

O dólar manteve a trajetória de oito quedas consecutivas nesta quinta-feira (29). Com a variação, a divisa fechou o dia mais uma vez abaixo de R$ 5,90, apesar de "decepção" do mercado com a decisão do Copom.

O que aconteceu

Dólar comercial tem nova desvalorização ante o real. A queda da moeda norte-americana ficou instável boa parte do dia com longos períodos de queda, mas também de altas. No entanto, ao término da sessão, fechou com leve queda de 0,24%, ao custo de R$ 5,852.

Na véspera, o dólar registrou a oitava queda seguida ante o real. O recuo de 0,1% na abertura desta semana levou a moeda norte-americana à cotação de R$ 5,912. Com tudo, com a sequência de baixas, a divisa chegou ao menor patamar do ano.