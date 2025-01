Como vai funcionar a nova plataforma de crédito consignado para quem é CLT

Como vai funcionar?

Não será mais necessário criar um convênio entre o banco e o empregador. A legislação atual exige que o banco tenha um convênio com as empresas para oferecer crédito consignado a seus empregados. Isso dificulta a oferta desse tipo de crédito para empregados de pequenas empresas e trabalhadores domésticos com carteira assinada.

Pagamento do consignado será via e-Social. O e-Social é o sistema do governo pelo qual o empregador paga encargos como o INSS. A nova plataforma será conectada ao e-Social, e a empresa fará a destinação da parcela do crédito consignado direto pelo e-Social.

Bancos terão acesso a dados dos trabalhadores. A conexão com o e-Social também fornecerá aos bancos informações sobre empregadores e empregados, facilitando a análise de crédito. Com isso, a ideia é que os bancos tenham mais elementos para oferecer crédito mais barato a esse público.

Taxa de juros será definida conforme o perfil do trabalhador. As taxas de juros serão definidas pelos bancos, levando em consideração o perfil do trabalhador. Dentre os pontos analisados estão renda, tempo de empresa, porte da empresa e endividamento atual. Os bancos se posicionaram contra a definição de uma taxa máxima de juros para a plataforma.

Trabalhador poderá escolher banco mais atrativo na plataforma. A plataforma também permitirá que o empregado compare as condições oferecidas pelas diversas instituições financeiras a fim de escolher a melhor oferta. Com isso, a ideia é ampliar as possibilidades para o trabalhador em busca de crédito e incentivar a concorrência entre as instituições.