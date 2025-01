Preço dos alimentos esquenta briga bilionária por mudanças no vale-refeição

Portabilidade precisa ser bem desenhada para evitar a criação de novo tipo de rebate, argumentam entrantes. A CBBT também é a favor da interoperabilidade e vê a portabilidade com ressalvas. Nesse ponto, concorda com as empresas já estabelecidas no mercado. A entidade defende que a maior fiscalização do rebate e a disseminação do arranjo aberto já são capazes de reduzir os custos do benefício. Ela calcula que o rebate custou ao menos R$ 1,2 bilhão em 2023, com base em dados públicos de empresas do setor.

Competição é saudável para o setor, diz entidade. Já a Zetta, entidade que reúne outras empresas interessadas no segmento, dentre elas o iFood, defende a portabilidade. "A portabilidade e a interoperabilidade são instrumentos usados em outros mercados para abertura à competição. Em geral, competição gera pressão de preço. É difícil ver as medidas como geradoras de aumento de custos", diz Fernanda Garibaldi, diretora-executiva da Zetta.

Grupo de associações entregou carta ao governo. A Zetta e outras entidades interessadas se reuniram com o ministro Fernando Haddad no final do ano passado para tratar do tema, e entregaram uma carta com propostas para a implementação do que está na lei. A expectativa era de alguma movimentação sobre o tema no início deste ano. "O debate sobre a portabilidade já foi. A lei já foi promulgada. Agora, regulamentemos", diz Garibaldi.