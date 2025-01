Baixar preços? Fiscais do Sarney e planos Collor não conseguiram; relembre

O governo mudou a moeda para cruzado (Cz$) e cortou três zeros. Também houve aumento de salários e congelamento de preços de alimentos, combustíveis, produtos de higiene e limpeza, e de serviços. O câmbio também foi congelado.

Fiscais do Sarney

Com o Plano Cruzado foi criada a tabela da Sunab. Elaborada pela Superintendência Nacional de Abastecimento, ela era publicada nos jornais e fixada nos supermercados, mostrando quanto cada item deveria custar.

Uma campanha do governo convocou a população a verificar se os preços estavam sendo respeitados. Com a tabela em mãos, as pessoas checavam se os estabelecimentos estavam seguindo os preços determinados. Surgia, assim, a figura dos "fiscais do Sarney". Descumpriu a tabela? A Sunab vinha e fechava o estabelecimento.

O congelamento funcionou por um tempo. O poder de compra e as condições de vida dos brasileiros melhoraram. A popularidade de Sarney cresceu. Mas a solução não durou muito.

A demanda por produtos cresceu e os produtores não queriam produzir mais com aqueles preços. Muitas vezes, eles tinham que vender abaixo do custo para obedecer a tabela da Sunab. Com isso, começou a haver escassez de produtos, em especial alimentos. Houve filas e até racionamento.