Pessoas com deficiência podem ter direito a até R$ 759 com auxílio-inclusão

Para receber, a pessoa tem que comprovar deficiência moderada ou grave. Também é obrigatório ter recebido o BPC por qualquer período nos últimos cinco anos antes do início do trabalho remunerado. Renda familiar deve ser o equivalente a 1/4 do salário mínimo (R$ 379,50 em 2025). Rendas de estágio supervisionado ou aprendizagem não entram no cálculo.

Solicitação do benefício deve ser feita por meio do telefone 135, ou pelos canais do Meu INSS, como aplicativo ou site. É importante que o interessado esteja com os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único).