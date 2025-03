Auxílio Emergencial pago irregularmente deve ser devolvido; saiba como

Quem está nessa situação já foi, ou ainda está sendo notificado pelo MDS. As mensagens são enviadas via SMS, e-mail e aplicativo Notifica. Por meio do sistema VEJAE, o beneficiário consulta a situação do Auxílio. Na própria plataforma é possível fazer o pagamento do valor a ser devolvido.

MDS não envia link ou boleto de cobrança por e-mail e não solicita dados pessoais nas comunicações.