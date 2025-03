Elon Musk pede a funcionários que não vendam suas ações da Tesla

Elon Musk transmitiu uma reunião geral com funcionários da Tesla e pediu que eles não vendessem suas ações da fabricante de carros elétricos. "Há momentos difíceis, um pouco de tempestade, mas estou aqui para dizer que o futuro é brilhante e emocionante", disse na gravação do evento publicada em sua plataforma de mídia social X.

Os investidores ficaram cautelosos com o fato de que o papel proeminente de Musk no governo Trump o distraiu da Tesla e afastou clientes em potencial que não estão alinhados com suas visões políticas.

As ações da empresa caíram mais de 50%, eliminando quase US$ 780 bilhões em valor de mercado de uma alta no final de dezembro.