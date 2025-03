68% do mercado financeiro acha que Bolsonaro será preso, diz Genial/Quaest

Em março de 2023, o cenário era inverso: 53% achavam que ele não seria preso, contra 47% que esperavam uma condenação.

A percepção de que Bolsonaro pode ser preso aumentou após a denúncia da PGR, em fevereiro. A acusação inclui crimes como organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição do estado democrático de direito, entre outros.

Percepção sobre Lula e 2026

A pesquisa também analisou as expectativas do mercado sobre a candidatura de Lula à reeleição. O número de entrevistados que acreditam que ele disputará um segundo mandato caiu de 86% em março do ano passado para 60% na rodada atual. A percepção de que Lula venceria as eleições de 2026 caiu de 53% há um ano para 27% agora, enquanto 66% avaliam que ele seria derrotado.

Caso Lula não entre na disputa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é apontado por 57% dos entrevistados como o provável candidato da esquerda. Do outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece como o nome com mais chances de derrotar a esquerda, segundo 93% dos participantes. Em seguida, com 3%, vem o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que anunciou recentemente seu licenciamento do mandato.

O levantamento, feito entre 12 e 17 de março, ouviu 106 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão de fundos de investimento sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro.