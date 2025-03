ANS nega recurso e Golden Cross deve fazer portabilidade do plano de saúde

O plano de saúde Golden Cross começou a enviar comunicação aos clientes para que procurem outros planos, após uma decisão da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) em determinar a concessão de portabilidade especial. A empresa já havia parado de comercializar novos produtos em junho do ano passado e enfrenta problemas financeiros.

O que aconteceu

Empresa vive situação financeira delicada, com dívidas fiscais elevadas. No ano passado, a Golden Cross pediu à ANS permissão para suspender comercialização de 114 dos 143 produtos que tinha até então —mantendo o atendimento à base de clientes. Novos contratos não foram fechados desde 10 de julho. Plano já foi o maior do Brasil, e foi um dos pioneiros no serviço, na década de 1970.

Em 24 de janeiro, ANS determinou que a empresa vendesse a carteira de clientes por "incapacidade de regularizar as anormalidades econômico-financeiras", como mostrou reportagem do UOL. Empresa apresentou recurso administrativo para a Diretoria Colegiada da ANS, que foi negado em 12 de março.