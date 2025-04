Ação hacker: como funciona a divisão Brasil x Paraguai por Itaipu?

A Itaipu Binacional tem uma potência instalada de 14 gigawatts (GW) e conta com 20 unidades geradoras. A usina fornece cerca de 8,6% da energia consumida no Brasil e 86,3% do Paraguai.

A maior geradora de energia limpa e renovável do mundo. Desde o início da sua operação, Itaipu já produziu mais de 2,9 milhões de GWh. Apenas em 2022, foram gerados 69.873.095 MWh.

Tão grande quanto usina chinesa, mas maior em energia limpa. Três Gargantas, usina chinesa, é a maior em capacidade instalada mundialmente, com 22.400 MW, enquanto Itaipu conta com 14.000 MW. No entanto, Itaipu se destaca na geração acumulada de energia limpa. O recorde mundial anual de geração pertence a Três Gargantas, com 111,8 mil GWh em 2020. O melhor desempenho de Itaipu foi em 2016, com 103,1 mil GWh.

Vida útil superior a dois séculos. Estudos indicam que a usina tem vida útil de pelo menos 200 anos, considerando o assoreamento do lago.

As negociações para construir a usina começaram na década de 1960. Em 1973, foi assinado o Tratado de Itaipu. A empresa Itaipu Binacional foi criada em 1974 e, no mesmo ano, as primeiras máquinas chegaram ao canteiro de obras. A geração de energia começou em maio de 1984.

Como Itaipu transforma água em eletricidade? A água do reservatório é conduzida sob pressão até as turbinas. Essas turbinas transformam a energia hidráulica em mecânica, fazendo girar os geradores, que convertem essa energia em eletricidade.