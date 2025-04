Patrimônio de US$ 101 bilhões: herdeira do Walmart é a mais rica do mundo

Segundo a Forbes, sua fortuna é de US$ 101 bilhões (cerca de R$ 545 bilhões), mesmo longe dos negócios. Ela se dedica à filantropia e trabalha com curadoria de arte. Em 2011, abriu um museu chamado Crystal Bridges Museum of American Art, em sua cidade natal, Bentonville, no estado americano de Arkansas. O local conta até com obras de Andy Warhol.

Uma das maiores colecionadoras de arte do mundo. A soma do valor das obras que detém passa da casa dos milhões. O site ArtNews afirma que em um leilão em 2004, Alice comprou mais de US$ 20 milhões (R$ 113,9 milhões na cotação atual) em arte de uma só vez.

É o segundo ano consecutivo que ela desbanca a herdeira da L'Oreal. Françoise Bettencourt Meyers, 71, que está ligada a uma das maiores empresas de produtos de beleza da atualidade, é a segunda mulher mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 81 bilhões (R$ 461 bilhões). Ela ocupou o primeiro lugar na lista das mulheres mais ricas por quatro anos seguidos.

Quem são as outras mulheres no top 50

Julia Koch, 62, e família