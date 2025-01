Trump cai no ranking após posse: quem são as pessoas mais ricas do mundo?

2º: Jeff Bezos - US$ 246,2 bilhões (R$ 1,462 trilhão)

Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon Imagem: Daniel Oberhaus/Wikimedia Commons

O fundador e ex-CEO da Amazon tem 60 anos e mantém seu patrimônio com a empresa, da qual é presidente do conselho. No começo de dezembro de 2024, ele estava na terceira posição do ranking.

3º: Mark Zuckerberg - US$ 202,5 bilhões (R$ 1,34 trilhão)

Mark Zuckerberg, CEO da Meta Imagem: JOSH EDELSON / AFP

Cofundador do Facebook (Meta), ele tem 40 anos.