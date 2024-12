Kwai e TikTok pagam centavos para crianças e adolescentes alimentarem IA

Ele assistia a vídeos no Kwai quando notou na timeline um ícone arredondado com o desenho de um baú de pirata, recheado de moedas douradas. "Eu apertei na 'bolinha' e vi que tinha como tirar dinheiro", conta.

Paula, uma adolescente de 17 anos da Terra Indígena Tenondé Porã, na zona sul da capital paulista, também entrou no mundo das microtarefas por não resistir ao baú do Kwai Bônus. "Eu cliquei e me viciei", admite.

Para cada tipo de tarefa, há uma "recompensa". Em ambas as plataformas, os pagamentos são feitos por meio de uma moeda virtual própria, que pode ser trocada por dinheiro de verdade. Para conseguir R$ 1, é preciso acumular 10 mil Kwai Golds ou 10 mil pontos no TikTok.

A visualização de um anúncio no Kwai de ao menos 30 segundos, por exemplo, paga cerca de 280 Kwai Golds (ou R$ 0,028). Já o "bônus refeição", em que o usuário precisa fazer um mero "check in" no horário do almoço ou do jantar para se mostrar conectado ao aplicativo, rende R$ 0,002.

No TikTok, a dinâmica é bastante similar. Dez minutos assistindo a vídeos são recompensados com 2.600 pontos (R$ 0,26) e 18 pesquisas realizadas no buscador da plataforma valem R$ 0,03.

Para participar de um "desafio super esportivo" proposto pelo Kwai, Ware - o jovem do Território Indígena do Xingu - precisou ativar a localização de seu celular para possibilitar a contagem de seus passos.