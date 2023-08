Natura tem prejuízo de R$732 mi no 2º tri

A alavancagem saltou de 3,46 vezes no segundo trimestre do ano passado, para 7,24 vezes ao final do primeiro semestre sem incluir efeitos da contabilidade no padrão IFRS-16, afirmou a companhia. Incluindo, a relação dívida líquida sobre Ebitda, passou de 2,46 para 4,17 vezes.