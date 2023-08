Batalha contra inflação no Brasil não está ganha e juros devem permanecer restritivos, diz Campos Neto

"O Brasil conseguiu trazer a inflação para baixo com um freio de crédito bem menor que outros países", pontuou Campos Neto.

"Quando olhamos em termos de segmentação, vemos a parte de serviços começando a cair. Mas a batalha contra a inflação não está ganha. Em nossa comunicação, adotamos que os juros ainda precisam ser restritivos", acrescentou.

De fato, na ata de seu último encontro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC afirmou que o atual cenário para a inflação "requer uma postura mais conservadora ao longo do ciclo" de cortes da taxa básica Selic. Atualmente, a Selic está em 13,25% ao ano.

Em sua fala, Campos Neto também voltou a citar que o país passa por um processo de "desancoragem gêmea", em que há dúvidas no mercado em torno do cumprimento da meta de inflação e sobre a capacidade de o governo cumprir as metas fiscais estabelecidas.

"Se conseguíssemos ter uma ancoragem na parte fiscal, o trabalho monetário poderia ser feito com mais facilidade", defendeu Campos Neto.

De acordo com o presidente do BC, mesmo com a apresentação pelo governo do novo arcabouço fiscal -- atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados -- o Brasil ainda registra um crescimento em termos reais das despesas. Sobre este aspecto, Campos Neto citou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), "tem falado" sobre reforma administrativa e cortes de gastos.