Presidente da China diz à cúpula do Brics que economia do país é resiliente

(Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, disse ao Brics nesta terça-feira que a economia da China é resiliente e que os fundamentos para seu crescimento de longo prazo permanecem inalterados.

Xi fez a declaração em um comunicado preparado que foi lido pelo ministro do Comércio chinês, Wang Wentao. O encontro do Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, acontece na África do Sul.

"A economia chinesa tem forte resiliência, tremendo potencial e grande vitalidade", disse Xi por meio de Wang.