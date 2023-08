Nenhum novo membro do banco dos Brics será anunciado em cúpula, diz diretor financeiro

Por Rachel Savage

JOHANESBURGO - O Novo Banco de Desenvolvimento do grupo Brics não anunciará novos membros na cúpula do bloco realizada na África do Sul nesta semana, disse seu diretor financeiro, Leslie Maasdorp, à Reuters nesta quarta-feira.

O banco, que foi criado em 2015 para dar aos membros do Brics --Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul-- uma maior influência no financiamento de infraestrutura do que as instituições lideradas pelo Ocidente, como o Banco Mundial, está interessado em atrair novos integrantes para aumentar sua base de capital, depois que sanções dos Estados Unidos à Rússia prejudicaram seus empréstimos.