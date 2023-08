Dólar tem leve alta ante real em dia de ajustes antes de Powell

Na B3, às 17:12 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,48%, a 4,8880 reais.

Na quarta-feira, a moeda norte-americana havia despencado 1,63%, na esteira da aprovação, na Câmara dos Deputados, do novo arcabouço fiscal e com a melhora da percepção sobre a economia no exterior, que colocou o dólar em baixa firme ante boa parte das demais divisas.

Nesta quinta-feira, uma parcela dos investidores aproveitou para realizar lucros e recompor posições compradas (no sentido de alta para a moeda norte-americana). Além disso, o dólar também subia no exterior ante moedas fortes e em relação a boa parte das divisas de países emergentes e exportadores de commodities.

Neste cenário, o dólar à vista registrou a cotação máxima de 4,8890 reais (+0,66%) às 10h37. Na sequência, às 11h01, a divisa dos EUA chegou a marcar a mínima de 4,8554 reais (-0,03%), para depois voltar a oscilar com leves ganhos.

O avanço firme do dólar no exterior, ante uma cesta de moedas fortes, era um dos motivos para que as cotações no Brasil seguissem em alta durante a tarde.

Operador ouvido pela Reuters, no entanto, afirmou que a expectativa em torno do discurso de Powell na sexta-feira mantinha as cotações travadas. Segundo ele, o dólar estava em um “bom preço” para que agentes do mercado de câmbio aguardassem a fala do chair do Fed.