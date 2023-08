Ibovespa recua com ajustes após duas altas seguidas; Vale cai mais de 1%

No exterior, o foco está voltado para o começo do simpósio anual do Federal Reserve de Kansas City em Jackson Hole, com discurso do chair do Fed, Jerome Powell, previsto para sexta-feira, que pode fornecer pista sobre os próximos passos do banco central norte-americano.

Em Nova York, os pregões não mostravam uma direção clara, com S&P 500 registrando variação negativa de 0,23%, tendo ainda como pano de fundo novos dados sobre a economia norte-americano, bem como resultado e projeções acima das expectativas divulgados pela Nvidia.

No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou na noite da quarta-feira a medida provisória que reajusta o salário mínimo para 1.320 reais e ainda incorporou correção na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. O texto também traz uma política permanente de valorização do salário mínimo.

De acordo com grafistas da Ágora Investimentos, o Ibovespa foi buscar a resistência dos 118.000 pontos, nível de pressão vendedora que pode forçá-lo a voltar para a tendência de baixa nos próximos dias, visando inicialmente o suporte nos 114.400, mas podendo estender a busca até a região dos 113.000 pontos.

"Do lado superior, em caso de quebra convincente dos 118.000, o índice passaria a mirar no seu topo de curto prazo formado entre 120.700 e 122.000 pontos", afirmaram em relatório enviado a clientes nesta quinta-feira.

DESTAQUES