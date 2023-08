Índices caem após impulso da Nvidia diminuir e mercado adota cautela antes de Powell

Por Amruta Khandekar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, à medida que o impulso inicial da excelente previsão da Nvidia perdia força e investidores ficavam cautelosos antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira, que oferecerá pistas sobre a trajetória da taxa de juros dos EUA.

As ações da Nvidia reduziam grande parte de seus ganhos anteriores e subiam apenas 1,4%, uma queda frente o recorde de 502,66 atingido mais cedo. Analistas apontaram para a realização de lucros após uma forte série de ganhos antes dos resultados do segundo trimestre da fabricante de chips.