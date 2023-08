Sistema de pagamentos do Brics não substituirá o Swift, diz ministro das Finanças da África do Sul

JOANESBURGO (Reuters) - O ministro das Finanças da África do Sul disse nesta quinta-feira que o Brics não pretende substituir os sistemas de pagamentos internacionais, incluindo o Swift, mas sim considerar a criação de um que fortaleça o comércio em moedas locais.

Na conclusão de uma cúpula de três dias do Brics em Joanesburgo, os líderes do bloco anunciaram que incumbiriam os seus ministros de Finanças de considerar as questões das moedas locais, instrumentos de pagamento e plataformas e apresentar um relatório dentro de um ano.

A desdolarização é uma prioridade particular para a Rússia, cuja economia foi prejudicada pelas sanções impostas pelo Ocidente por conta da invasão da Ucrânia e está banida do Swift.