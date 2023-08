Confiança do consumidor dos EUA tem leve queda em agosto

Apesar da queda em agosto, o sentimento ainda está muito mais próximo das médias históricas de 86 do que da mínima recorde registrada em junho de 2022.

"Embora as condições de compra de bens duráveis e as expectativas sobre as condições de vida tenham melhorado, a perspectiva econômica de longo prazo caiu cerca de 12% este mês, mas continua mais alta do que há apenas dois meses", disse Joanne Hsu, diretora das Pesquisas de Consumidores da Universidade de Michigan, em um comunicado.

A leitura da pesquisa sobre as expectativas de inflação para um ano subiu para 3,5% este mês, de 3,4% em julho. A perspectiva de inflação para cinco anos ficou em 3,0% pelo terceiro mês consecutivo, ainda dentro do estreito intervalo de 2,9% a 3,1% em 24 dos últimos 25 meses.

(Reportagem de Safiyah Riddle)