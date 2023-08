Índice japonês Nikkei cai 2% com perdas de Advantest e Tokyo Electron

Os três principais índices dos EUA caíram mais de 1%, liderados por uma queda no Nasdaq após os ganhos acentuados desta semana e com os investidores cautelosos antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, nesta sexta-feira.

As ações da fabricante japonesa de equipamentos de teste de chips Advantest despencaram 9,99%, enquanto a fabricante de equipamentos para chips Tokyo Electron caiu 5,93% e a Screen Holdings perdeu 3,44%. O investidor em tecnologia SoftBank Group caiu 3,05%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,06%, a 31.622 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,51%, a 18.119 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ficou estável, a 3.082 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,20%, a 3.730 pontos.