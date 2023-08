Petróleo sobe 1% para máxima em uma semana com alta nos preços do diesel nos EUA

Os futuros do diesel dispararam cerca de 5%, para uma máxima de quase sete meses, aumentando o crack spread do diesel, um indicador para margens de lucro do refino, para o seu nível mais alto desde janeiro de 2023.

"O principal foi a preocupação com os preços do diesel, o crack spread do diesel e as preocupações com a escassez de diesel quando as refinarias entrarem em manutenção", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group. Ele acrescentou que os preços também foram sustentados por um incêndio em uma refinaria da Louisiana e de uma queda no número de sondas de petróleo em operação nos EUA.

Dados econômicos fracos e um dólar mais forte limitaram os ganhos. Na semana, o Brent caiu menos de 1% e o WTI perdeu cerca de 2%. Na semana passada, ambos os contratos de referência caíram cerca de 2%.

(Reportagem adicional de Natalie Grover em Londres, Laura Sanicola em Washington e Muyu Xu em Cingapura)