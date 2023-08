Campos Neto diz que Brasil precisa fazer melhor o "dever de casa" do lado fiscal

"Banqueiros centrais começaram a falar em Jackson Hole que o trabalho vai ser mais difícil se não for atacado o fiscal", comentou Campos Neto, em referência ao simpósio de Jackson Hole, ocorrido na última semana nos EUA.

Para ele, como o equilíbrio fiscal se tornou uma questão importante para países que nunca tiveram grandes dificuldades na área, para países como o Brasil, onde o assunto sempre foi motivo de preocupação, a "barra ficou mais alta". Assim, segundo ele, o Brasil precisará "fazer o dever de casa melhor".

As declarações de Campos Neto foram feitas durante apresentação na noite desta segunda-feira em evento do Fundo Comunitário Keren Hayesod, em São Paulo.

No início da tarde, Campos Neto já havia abordado o tema do equilíbrio fiscal em evento da Warren Investimentos. Na ocasião, ele afirmou que parte da desancoragem das expectativas verificada no Brasil na área fiscal é explicada pela necessidade de se elevar as receitas do governo para o cumprimento das metas.

Ao participar do evento do fundo, Campos Neto avaliou também que, dado o cenário econômico da China, é razoável imaginar uma desaceleração do país asiático.

De acordo com Campos Neto, o governo chinês tem espaço para estimular sua economia, já que a dívida do país é relativamente baixa. Porém, ele afirmou que "desta vez, ao contrário do passado, os movimentos da China para estimular economia foram tímidos".