Bancos sobem com expectativas sobre medidas envolvendo JCP

O fim da distribuição dos JCPs por empresas é uma das medidas que vem sendo aventada pelo governo para engordar o Orçamento de 2024, uma vez que empresas que usam o instrumento podem abater o valor distribuído da base de cálculo do Imposto de Renda e obter desconto na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Assim como o novo modelo de tributação de fundos exclusivos de investimento, anunciado na véspera, a extinção dos JCPs vem sendo defendida como uma das medidas cruciais para o governo atingir a sua meta de déficit primário zero no próximo ano.

De acordo com analistas do Citi, o potencial fim desse instrumento e o consequente aumento da tributação ao bancos tem sido uma das principais pressões negativas para o setor, e eventuais alterações devem ser incluídas na proposta do Orçamento para 2024 que o governo apresentará nesta semana.

Rafael Frade e equipe, contudo, chamaram a atenção em relatório a clientes no final da segunda-feira para notícias sinalizando que mudanças no mecanismo de JCP podem ser compensadas por medidas para os bancos.

Na véspera, reportagem do Estadão citou que, para enfrentar as resistências do Congresso, o Ministério da Fazenda avalia mudar a forma de tributação do JCP em vez de acabar de fato com esse instrumento de remuneração dos acionistas das empresas.

Conforme a reportagem, que animou as ações de bancos na véspera, a Receita Federal pode alterar o critério de dedução do JCP da base de cálculo do IR e da CSLL. Com a mudança, aumenta a alíquota efetiva do imposto a pagar e sua arrecadação.