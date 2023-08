Orçamento vai "equilibrado" ao Congresso e não há tempo para mudanças, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o projeto orçamentário de 2024 será enviado ao Congresso "equilibrado", afirmando que neste momento não há tempo de mudar o texto, que deve chegar ao Legislativo na quinta-feira desta semana.

Falando a jornalistas em Brasília, Haddad disse que Orçamento "equilibrado" significa que as receitas primárias serão iguais às despesas primárias, e afirmou ainda que há medidas novas no projeto do ano que vem.