S&P 500 fecha em forte alta após dado de emprego alimentar otimismo com juros

Os investidores também analisaram um relatório do Conference Board mostrando que a confiança do consumidor nos EUA caiu para 106,1 em agosto, em comparação com expectativas de 116.

Os contratos futuros de juros sinalizaram 87% de chances de o Fed manter as taxas estáveis na reunião de setembro e 54% de chances de mantê-las em espera até novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

"Os investidores estão com a mentalidade de que 'Quer saber, talvez os aumentos das taxas de juros tenham de fato ficado para trás. Então, vamos voltar a comprar ações'", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 subiu 1,45%, encerrando em 4.497,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,74%, chegando a 13.943,37 pontos. O Dow Jones Industrial Average teve alta de 0,85%, para 34.854,95 pontos.