Furacão Idalia pode custar US$9,36 bilhões às seguradoras, diz UBS

O UBS estima uma chance de 50% de perdas acima de 4,05 bilhões de dólares e uma probabilidade de 10% de perdas de 25,6 bilhões de dólares, com base em dados de 28 de agosto. A ampla faixa considera possíveis mudanças na intensidade e na trajetória da tempestade.

Em cerca de 10 bilhões de dólares, o Idalia custaria menos às seguradoras do que dez dos furacões mais custosos a atingir os Estados Unidos.

O UBS afirmou que espera que as resseguradoras absorvam uma quantidade significativa das perdas no extremo superior da faixa atual.

As seguradoras globais estão enfrentando um cenário desafiador em 2023, já que as resseguradoras aumentaram as taxas dos principais tipos de cobertura em até 50% a partir de 1º de julho, culpando as grandes perdas decorrentes da guerra na Ucrânia e o aumento de incêndios florestais e furacões em Estados como a Califórnia e a Flórida.

Algumas empresas de seguros, incluindo Farmers Insurance, Bankers Insurance e Lexington Insurance, uma unidade da AIG, teriam se retirado da Flórida devido ao risco de grandes perdas.

Como resultado, o Estado acabou com um mercado composto por um grande número de seguradoras muito pequenas e com capital muito baixo, disseram especialistas em seguros.