Salesforce eleva previsão anual de receita com forte demanda por software empresarial

A Salesforce também tentou impulsionar a demanda integrando inteligência artificial (IA) em seus produtos, como o Slack, e lançando um produto de IA generativa chamado Einstein GPT para vendedores, agentes de suporte ao cliente e profissionais de marketing.

A empresa projeta receita entre 8,70 bilhões e 8,72 bilhões de dólares no terceiro trimestre, em comparação com estimativas de 8,66 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv. Sua previsão de lucro por ação no trimestre também superou as estimativas.

"Estamos liderando nossos clientes à nova era da IA", disse o presidente-executivo da Salesforce, Marc Benioff, no comunicado de resultados.

A empresa também elevou sua previsão de receita anual para entre 34,7 bilhões e 34,8 bilhões de dólares, ante faixa de 34,5 bilhões a 34,7 bilhões de dólares divulgada em maio. Também elevou sua previsão de margem operacional ajustada para o ano inteiro para 30%, ante 28%.

Os analistas também estão otimistas com o impulso dado pelo primeiro aumento de preços da empresa em sete anos, que elevou os valores de suas principais ofertas em média 9% a partir de agosto.

No segundo trimestre, a receita ficou em 8,60 bilhões de dólares, superando expectativas de 8,53 bilhões de dólares. O lucro ajustado de 2,12 dólares por ação também superou as estimativas de 1,90 dólar por papel.