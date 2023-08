Ações europeias devolvem ganhos sob peso de setores de luxo e bens de consumo

As ações do banco suíço UBS Group saltaram 6,1%, atingindo o nível mais alto desde 2008, com um plano abrangente para reduzir mais de 10 bilhões de dólares em custos, cortando 3.000 empregos na Suíça depois de assumir o controle do seu concorrente, o Credit Suisse.

O índice mais amplo de serviços financeiros avançou 1,5%, no maior nível em um mês.

Ações imobiliárias, que são mais sensíveis aos juros, subiram 1,6%, enquanto os rendimentos dos títulos da zona do euro caíram para o menor nível em uma semana, depois que dados sobre a inflação do bloco revelaram um quadro misto.

As autoridades do BCE mantiveram aberta a possibilidade de uma elevação dos juros em setembro depois de aumentaram as taxas em julho, embora alguns deles tenham argumentado que outro movimento seria considerado desnecessário quando novas projeções econômicas forem divulgadas, mostrou a ata da reunião do mês passado.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,46%, a 7.439,13 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35%, a 15.947,08 pontos.