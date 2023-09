Economistas ajustam previsões para PIB após 2º tri mais forte; Goldman Sachs vê expansão de 3,25%

O JPMorgan elevou sua estimativa de expansão da economia brasileira neste ano de 2,4% para 3%, enxergando a performace do PIB ainda impulsionada "pelas exportações e com notável resiliência no consumo privado e do governo".

Os economistas do banco norte-americano também afirmaram que a força geral vista no segundo trimestre os fez revisar a estimativa de PIB do terceiro trimestre de contração de 2% para uma queda de 0,4%, conforme relatório a clientes.

O Goldman Sachs, por sua vez, que aumentou sua previsão de crescimento de 2,65% para 3,25% afirmou em relatório esperar que "a atividade se beneficie de estímulos fiscais e parafiscais (transferências federais robustas para famílias de baixa renda com elevada propensão a consumir), da expansão da massa salarial real e da diminuição da inflação alimentar".

Mas ponderou que há expectativa de que "o impulso reduzido da reabertura econômica, as condições monetárias e financeiras internas restritivas, os elevados níveis de endividamento das famílias, os baixos níveis de ociosidade, a moderação da criação de empregos e a incipiente reviravolta no ciclo de crédito gerem ventos contrários à atividade após o segundo trimestre de 2023".

A empresa britânica de pesquisa econômica Capital Economics também elevou sua estimativa de crescimento do PIB do Brasil deste ano a "cerca de" 3,5%, ante projeção anterior de 2,3%.

Entre os que sinalizaram mudanças futuras em seus prognósticos, está o Itaú Unibanco, que destacou a resiliência do mercado de trabalho e o estímulo fiscal no resultado do segundo trimestre. "Com esse resultado, a nossa projeção para o PIB deste ano -- agora em 2,5% -- deve ser revisada para cima.