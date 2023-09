FMI prevê que taxas de juros permanecerão altas por "algum tempo", diz vice do FMI

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Os mercados emergentes enfrentam um futuro mais volátil e incerto, e devem reconstruir os amortecedores fiscais, aumentar as receitas, diversificar o comércio e se preparar para trilhões de dólares em custos anuais com as mudanças climáticas, disse a segunda autoridade do Fundo Monetário Internacional nesta sexta-feira.

A primeira vice-diretora-gerente do FMI, Gita Gopinath, disse na conferência bienal do banco central da África do Sul que as condições externas se tornaram mais desafiadoras para os mercados emergentes devido ao aumento da fragmentação geopolítica, às condições financeiras difíceis e aos custos crescentes das mudanças climáticas.