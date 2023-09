Mina de potássio na Argentina seleciona investidor de US$ 1 bi para substituir Vale

O período de construção do complexo está estimado em cinco anos, com uma produção anual provável de 1,5 milhão de toneladas métricas.

“A reativação deste projeto vai dobrar as exportações da província”, afirmou.

A Vale deixou o projeto em dezembro de 2012, em meio a uma queda nos preços do potássio e à recusa do governo de oferecer benefícios fiscais para mitigar o aumento dos custos, por conta da inflação. Antes da saída, a empresa investiu 2,2 bilhões de dólares na mina, tendo completado 45% do trabalho.

(Reportagem de Lucila Sigal)