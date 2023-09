Ibovespa cai com mau humor externo e recuo maior que esperado da indústria

DESTAQUES

- PETROBRAS PN subia 0,28%, a 32,38 reais, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent subindo 1,42%. A companhia anunciou nesta terça-feira que fez sua primeira compra de créditos de carbono.

- VALE ON mostrava declínio de 0,43%, a 69,1 reais, conforme os futuros do minério de ferro recuaram na China, com o contrato mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian da China encerrando as negociações do dia com queda de 0,6%. Na Bolsa de Cingapura, porém, o vencimento mais negociado subiu 0,7%.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,62%, a 27,23 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,94%, a 14,76 reais. Na véspera, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto de lei que estabelece limites para a taxa de juros cobrada no cartão de crédito.

- GPA ON cedia 1,01%, a 4,9 reais. O varejista anunciou na segunda-feira que vendeu sua propriedade localizada na Barra da Tijuca, no Estado do Rio de Janeiro, onde antes funcionava um hipermercado Extra, por 247 milhões de reais.

- VIA ON tinha baixa de 3,17%, a 1,22 real após anúncio de oferta subsequente primária de ações, com bônus de subscrição, que espera precificar em 13 de setembro. A varejista já havia informado sobre a contratação dos bancos para um potencial follow-on.