Operação conjunta resgata mais de 500 trabalhadores em condições análogas às de escravo em agosto no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - Uma operação conjunta de fiscalização realizada em agosto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Polícia Federal, entre outros órgãos, levou ao resgate de mais de 500 trabalhadores em condições análogas às de escravo em diversos Estados do país, informou o MPT nesta terça-feira.

A Operação Resgate III foi considerada pelo MPT a maior operação conjunta de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas do Brasil. No total, foram 532 trabalhadores resgatados, sendo 441 homens e 91 mulheres, em 222 inspeções realizadas em mais de 20 Estados brasileiros e no Distrito Federal.

Os Estados com mais pessoas resgatadas foram Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Piauí e Maranhão, somando, juntos, 468 trabalhadores resgatados, quase 90% do total.