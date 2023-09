Pesquisa do BCE mostra aumento das expectativas de inflação

FRANKFURT (Reuters) - As expectativas dos consumidores em relação à inflação da zona do euro nos próximos anos aumentaram, segundo uma nova pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta terça-feira, provavelmente aumentando as preocupações de que o declínio no crescimento dos preços possa permanecer acima da meta do banco.

O BCE elevou os juros em cada uma das últimas nove reuniões para um pico de mais de duas décadas, mas as autoridades estão agora discutindo se dão uma pausa neste mês dada a rápida deterioração do cenário para o crescimento, que já levanta temores de recessão.

Possivelmente reforçando o argumento a favor de um aumento, a Pesquisa de Expectativas do Consumidor do próprio BCE mostrou que as expectativas de inflação para três anos à frente aumentaram para 2,4% em julho, de 2,3% em junho, acima da meta de 2% do BCE.