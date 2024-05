Felipe Salto: Suspensão é pontual e não soluciona problema da dívida do RS

A suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União em meio inundações que assolam o Estado é uma medida pontual e não soluciona o problema, afirmou o colunista do UOL Felipe Salto no UOL News desta segunda (13). O alívio é de R$ 11 bilhões, os juros vão ser zerados e os municípios também vão se beneficiar.

O que o ministro Haddad e a equipe formularam foi uma coisa inteligente, de não dar o perdão da dívida completo, mas sim suspender o pagamento por três anos. Felipe Salto, colunista do UOL