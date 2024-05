Dólar tem leve queda e vai a R$ 5,15 antes de ata do Copom; Bolsa sobe

O que aconteceu

Investidores ajustaram posições após salto acentuado da moeda na semana passada. Mercado acompanha os dados de inflação dos Estados Unidos e ata do último encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central.

Participantes do mercado disseram que é natural que haja um ajuste para baixo no preço do dólar. O Banco Central optou na semana passada por fazer um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, para 10,50% ao ano. A decisão foi tomada por 5 votos a 4, com todos os diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo flexibilização mais intensa dos juros, de 0,50 ponto. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, teve o voto de Minerva que definiu o ritmo mais lento.

O BC divulgará a ata de seu último encontro de política monetária na terça-feira, antes da abertura dos mercados.

O Ibovespa fechou em alta, em meio à repercussão de resultados corporativos, com destaque para Azul, BTG Pactual e Yduqs. Enquanto o final do dia reserva as performances trimestrais de Petrobras e Natura&Co, entre outros.

No exterior, a expectativa fica por dados de inflação dos Estados Unidos na quarta-feira (15). Dados podem definir as expectativas para cortes de juros no país. O núcleo do índice de preços ao consumidor deve ter subido 0,3% em abril sobre o mês anterior e 3,6% na base anual, de acordo com estimativas de economistas consultados pela Reuters.