Desenrola para micro e pequenas empresas começa hoje; veja como funciona

Começa nesta segunda-feira (13) o programa Desenrola Pequenos Negócios. O programa visa a renegociação de dívidas e vai contemplar MEIs (Microempreendedores Individuais) e micro e pequenas empresas (com faturamento até R$ 4,8 milhões).

Entenda

Serão consideradas para renegociação as dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. Não haverá limites para o valor da dívida nem prazo máximo de atraso. Somente dívidas do setor financeiro serão consideradas no programa.

As renegociações podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13) e não há prazo para encerramento do programa.