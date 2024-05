Com reforma, cerveja e refrigerante vão ter cobrança de novo imposto

Não temos nenhuma ideia [das alíquotas]. O que temos são falas do Ministério da Economia no sentido de que o imposto seletivo não vai ter um caráter arrecadatório. O governo federal, a princípio, ele não deseja aumentar a arrecadação por meio do imposto seletivo, o que ele deseja é desencorajar a aquisição de determinados produtos.

Rodrigo Petry Terra, especialista em direito tributário e sócio do escritório Almeida Advogados

Como ficam os preços

Ainda não dá para saber qual o impacto do imposto seletivo no bolso do consumidor. Pode haver uma compensação do valor cobrado hoje ou um aumento de preços. Como todo o sistema de tributação vai mudar, pode ser que os produtos continuem com preços parecidos mesmo depois da aplicação do IS - isto porque hoje já existe uma tributação que é mais cara para produtos menos essenciais e mais barata para os mais necessários.

O IPI é um imposto que vai deixar de existir no cenário pós-reforma tributária e vai ser substituído pelo imposto seletivo, por exemplo. Hoje em dia ele já tem uma alíquota mais elevada a depender da essencialidade ou não daquele bem. Bebida alcoólica já tem uma tributação mais elevada do que a água.

O imposto mais alto não vai, necessariamente, diminuir o consumo. Rezende diz que hoje o gin tem IPI de 19,5% e ICMS de 25% em São Paulo e nem por isso a bebida deixa de ser consumida.