Dona de loja de vinhos alagada no RS: 'Ainda não consigo medir prejuízo'

No sábado (4), a água estava mais próxima da loja. Guerra estava na casa dos pais desde sexta, já que não tinha conseguido voltar para a sua casa, no bairro Jardim Lindóia, porque as ruas da região já estavam bloqueadas pela água. Ela foi então para a casa dos pais, que fica próxima ao seu negócio. Conta que ouviu disparos durante uma das noite e que comércios da região foram saqueados.

Eu não sei da minha loja. Não sei dizer se foi arrombada ou não. Tentei contato com a polícia e eu entendo que o foco é o resgate das pessoas, porque ainda têm relutância em saírem [de suas casas].

Gisa Guerra, dona da Vinhos por Aí

De domingo para segunda-feira (6), Guerra e a família decidiram deixar a casa dos pais. Ela estava com os dois filhos e os pais, que são idosos. Eles foram resgatados por um barco e levados até um ponto seguro. Depois, foram para a casa de Guerra, que fica no bairro Jardim Lindoia, que não foi afetado pelas chuvas.

Na madrugada de domingo para segunda decidimos sair, porque a água começou a subir mais e mais, meus pais são idosos. Eu estava com meus dois filhos, era a decisão mais acertada, mas é muito difícil. É um misto de impotência de querer ficar para ficar perto do teu patrimônio, porque levou muito tempo para construir.

Gisa Guerra, dona da Vinhos por Aí

Prejuízo

Guerra afirma que não faz ideia de quando vai conseguir voltar à loja. O que a empresária sabe é que, seu carro, que estava nos fundos do comércio, estava apenas com parte do teto para fora da água.