Dólar abre o dia em queda com expectativa por leilões do BC

Dólar turismo também recua nas primeiras negociações do dia. A cotação da divisa destinada aos viajantes apresenta variação negativa de 0,54% às 11h37, comercializada a R$ 6,334.

BC realizou novos leilões para conter a cotação do dólar. Após as duas ofertas bem-sucedidas de US$ 8 bilhões na véspera, a autoridade monetária comunicou na noite de ontem a venda de mais US$ 7 bilhões nesta sexta-feira. Na primeira negociação, logo na abertura o pregão, foi leiloado o total de US$ 3 bilhões.

Leilão seguinte manteve o dólar em desvalorização. Na segunda oferta do dia, o BC assumiu o compromisso de recompra dos valores em julho do próximo ano e vendeu US$ 2 bilhões para cinco propostas. No exato momento do leilão, o dólar atingia a cotação mais alta do dia, de R$ 6,114, e arrefeceu para R$ 6,085 na sequência.

Avanço do corte de gastos no Congresso pesa positivamente. Além das movimentações do BC, a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do ajuste fiscal contribui para o recuo da moeda norte-americana nesta manhã. O texto está pronto para ser promulgado pelo Congresso Nacional.

Bolsa

Ibovespa apresenta estabilidade no início da sessão. O principal índice do mercado acionário brasileiro tinha variação negativa de 0,04% às 11h45, aos 121.141,77 pontos. O volume de negócios somava R$ 2 bilhões.