Nestlé anuncia compra do Grupo CRM, dono da Kopenhagen

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) - A Nestlé confirmou nesta quinta-feira que está comprando uma participação majoritária na empresa brasileira Grupo CRM, em uma aquisição voltada a expandir sua atuação no setor de chocolates premium.

O Grupo CRM opera mais de 1.000 butiques de chocolate no Brasil sob as marcas Kopenhagen e Brasil Cacau, e tem uma crescente presença online, disse a Nestlé. O negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e será submetido ao órgão regulador nas próximas semanas, acrescentou.