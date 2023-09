Vale Base Metals investirá US$10 bi na Indonésia na próxima década

Como parte do projeto Pomalaa, a Vale está investindo 1 bilhão de dólares apenas nas minas, e já iniciou os trabalhos na fábrica de lixiviação ácida de alta pressão. A usina, que terá custo de 3,5 bilhões de dólares, será desenvolvida em conjunto com a Zhejiang Huayou Cobalt, com a montadora norte-americana Ford assumindo uma participação de 17% e atuando como facilitadora do financiamento, de acordo com a CEO.

Os trabalhos no projeto Sorowako, também de HPAL, já foram iniciados, para a produção de 60 mil toneladas de níquel MHP por ano.

“Estamos buscando parcerias para avançar ainda mais nesses projetos”, disse Naidoo, que não descartou se juntar a outras montadoras para alavancar os planos na Indonésia.

A Vale também está explorando cobre em Songa Ocidental, que tem potencial de rivalizar em tamanho com a mina Grasberg, localizada no leste do país e segunda maior do mundo, operada por uma unidade da Freeport McMoran.

A decisão de investimento para o projeto do cobre deve ocorrer ao redor de 2026.