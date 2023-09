Ações de empresa detentora dos direitos autorais dos Beatles disparam após oferta de compra

Em nota, a Jefferies disse que espera que a oferta da Alchemy tenha "grande probabilidade de ser bem-sucedida", apesar de vir com um desconto em relação ao valor líquido dos ativos.

Os acionistas da Round Hill Music receberão 1,15 dólar em dinheiro por ação, um desconto de aproximadamente 11,5% em relação ao valor patrimonial líquido por ação da RHM, que era de 1,30 em 8 de setembro.

As ações da rival Hipgnosis Songs Fund, que detém os direitos autorais de obras de artistas como Shakira e Neil Young, chegaram a saltar até 16,5% para o topo do FTSE 350 e estão a caminho de sua maior alta diária de todos os tempos em uma leitura positiva, de acordo com a Jefferies.

A Jefferies disse que a Hipgnosis "é negociada com um desconto semelhante, mas é um veículo maior, com um portfólio musical indiscutivelmente mais icônico".